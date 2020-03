La razón principal por la que el HCD de Gral. Villegas sesionó durante la pandemia

En el acotado Orden del Día que tuvo lugar el pasado jueves, sin público, en el marco de la 2° sesión ordinaria los temas no parecían resultar tan relevantes como para sesionar en medio de la situación por todos conocida y padecida, pero además de la convalidación del Decreto de Emergencia Sanitaria en el distrito, se encontraba la aprobación del aumento a los municipales jubilados.

Luego de las exposiciones cuando fue el turno de referirse al Decreto por la Emergencia Sanitaria, el concejal Horacio Pascual, presidente del bloque Frente Renovador, explicó que a pesar de las críticas recibidas por la decisión de sesionar, todos estuvieron de acuerdo en reunirse ante la convocatoria del presidente.

«Entre los temas había uno que no podíamos dejar de lado, relacionado con los jubilados municipales, porque si no le dábamos este día tratamiento mediante ordenanza al aumento que se le otorgó a los empleados municipales, el IPS no les iba a reconocer el aumento, por lo tanto se demorarían en cobrar.

Mientras vemos que muchos empleados municipales siguen trabajando no podíamos dejar de hacerlo, no podíamos dejar de estar aquí. Aprobar esta ordenanza puede significar que los jubilados municipales alcancen el remedio o lleguen a fin de mes, por lo tanto era nuestro deber estar esta noche aquí sesionando», concluyó.