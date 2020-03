Buil aseguró que Monzó está más preparado que Macri y Fernandez para ser presidente

Así lo expresó el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio al ser consultado acerca de las posibilidades de conformar un espacio en el que el tejedorense sea la cabeza.

Sergio Buil que no dudó en sugeriri a Emilio Monzó como un presidenciable, agregó que el nivel estratégico y la apertura de (Monzó) no lo tiene ningún político en el país.Necesitamos de una vez por todas un gobierno que establezca políticas claras, temas que sean cuestiones de Estado y con realismo.

Hay mucha gente que lo ve a Emilio con las mismas condiciones. La generación de Emilio que es la mía, tenemos mucho para darle al país, puntualizó sobre el particular.

Buil Asesor de Larreta

El pasado 10 de diciembre dejo su cargo de Diputado Nacional y desde entonces los vecinos de Rivadavia de alguna manera se preguntaban que estaría haciendo ahora Sergio Buil después de tantos años de tener una activa participación en política, y esta pasada semana se conoció que está trabajando como Asesor de Rodríguez Larreta; «para mí no es una noticia trascendental como todos la han tomado pero sí, estoy iniciando una nueva etapa que me tiene muy bien, muy bien, porque cuando cumpliera mi función como diputado ya había decidido seguir trabajando fuertemente en política y tratar de desarrollar más específicamente mis conocimientos y experiencias para lo que me he capacitado también en gestión local, recursos humanos y demás, obtuve el título de Coach para poder brindar asesoramiento y de hecho abrí mi propia oficina de asesoramiento con colegas y mi esposa (Silvia Iraeta)…», señalo Buil expresando que «antes de terminar la diputación, Juan Damico, actual Director General de Regulación de la Ciudad de Buenos Aires, somos muy amigos y el mismo me propuso para trabajar en el gobierno de Larreta y accedí, luego de haberlo pensado, porque me gusta mucho la gestión interesante que plantea …», aseguro Buil. (Fuente Master News)