Adiós Juan María Traverso, leyenda del automovilismo argentino

Fue un ganador nato. Coleccionó seis títulos en el Turismo Carretera, siete en el Turismo Competición 2000 y tres en el Top Race para erigirse en uno de los más grandes protagonistas del automovilismo nacional durante casi cuatro décadas. Tuvo también experiencias en el exterior: compitió en la F2 Europea y en el Turismo Italiano.

«Cuando cumplí 18 años, porque si no tenías registro no podías subirte al auto. Marito García, un piloto de Ramallo, corría en TC con un Torino y decidió cambiarlo. Su padre me lo prestó para empezar. Mi viejo me ayudó, compró ese auto y después empecé a tomarle el gustito. Cuando le conté que quería correr me preguntó “¿para qué?”. No sabía qué eran las carreras y se opuso, hizo lo imposible para impedírmelo, pero luego se transformó en mi hincha número uno», rememoraba.

Así fue el inicio de quien se convertiría en una leyenda, tanto por su capacidad de conducción como por su osadía para adelantar a sus rivales sin medir las consecuencias. Y ni qué hablar de su lengua filosa para marcarles la cancha a quienes consideraba que no estaban a su altura. «Si sos bueno arriba del auto pero un gil abajo, podés ganar uno, dos campeonatos a lo sumo. Pero nunca 16 como gané yo. En el fondo, el éxito es una suma de pequeñísimos detalles. Te falta uno, y chau», explicaba sin vueltas.

Su debut en la categoría reina del automovilismo argentino se produjo el 31 de octubre de 1971 en la Vuelta de Pergamino, «Estaba más contento porque había ganado (Eduardo) Copello que por haber debutado en Turismo Carretera», contaba el Flaco para demostrar su admiración hacia quien tenía como ídolo.

La primera de sus 46 victorias en el Turismo Carretera se dio el 29 de octubre de 1972 en la Vuelta a 25 de Mayo a bordo de un Torino. Las crónicas de la época cuentan que en su vuelta triunfal a Ramallo fue recibido por una multitud. Acababa de nacer un ídolo popular.

Si bien ya se había convertido en un protagonista de la categoría, el primer título para el Flaco en el TC llegó en 1977. Ya había dejado el Torino para conducir un Ford Falcon con el que también fue amo y señor en 1978.

Su vigencia queda a la vista porque volvió a dominar en los 90 a bordo de un Chevy inolvidable -color violeta con publicidad de una empresa de correo privado- con el que consiguió el tricampeonato entre 1995 y 1997. Su último título en el TC lo obtuvo en 1999, otra vez a bordo de un auto de la marca del Óvalo. Volvió a competir con Torino en sus últimos años. Su última victoria fue el 22 de agosto de 2004 en el Autódromo Sudamericano de Olavarría.