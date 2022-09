Yamila Reynoso vuelve al ring por el Título Sudamericano Super Ligero

«La Maquinita» va por una nueva chance internacional, esta vez en Argentina; el próximo 1° de octubre en la ciudad de Brandsen.

Lo hará enfrentando a la uruguaya Maira «La Pantera» Moneo por el Título Sudamericano de la categoría Super Ligero.

En la misma noche que tendrá lugar en el Club Social Brandsen también se enfrentarán Leandro López vs. Jorge Pérez, Gerónimo Vázquez vs. Jorge Vargas, Sebastian Bonifacio vs. Andres Lemos y Juan Bilbao vs. Ian Aguilera.

El combate de la villeguense se emitirá por la señal de TyC Sport.

Relacionado