Finalmente El Linqueño vs. Deportivo Pinto se juega hoy domingo

Luego de la negativa manifiesta por el club de General Pinto de completar los minutos restantes como había dispuesto el Tribunal de Penas, luego que la final se suspendiera por la invasión de los hinchas linqueños, Deportivo Pinto se presentará a jugar bajo protesta.

El encuentro será esta tarde a las 17:30 hs. y se disputarán dos tiempos de 4 minutos cada uno, en la cancha del club Atlético de Roberts en esa localidad. Podrán asistir 20 jugadores por equipo, 5 integrantes del Cuerpo Técnico y 5 dirigentes por club.

Deportivo Pinto emitió al respecto el siguiente comunicado bajo el título «Primero el club, después el resto»:

En el día de la fecha se ha establecido disputar el partido de ocho minutos entre nuestro equipo y El Linqueño, en dos tiempos de cuatro, continuación del que fuera suspendido bochornosamente el domingo pasado.

Nuestro club, teniendo en cuenta que las penas por no presentación pueden ser muy dañinas a corto y largo plazo, ha decidido jugar el partido bajo protesta. Y así lo ha hecho saber a la Liga mediante un escrito en el que se pide reconsideración (revisión) del fallo en la próxima sesión ordinaria del Tribunal de Penas, pidiendo a su vez que mientras tanto se suspenda provisoriamente el juego de hoy. Esto no ha sido tratado por la Liga, pero nuestra postura de jugar bajo protesta ha quedado clara.

No se comprende cuál es la premura en hacer jugar estos minutos (avisados con sólo dos días de antelación) si se tiene en cuenta que el fallo del Tribunal está todavía en plazo de apelación al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que puede tranquilamente modificar la sentencia en cualquier sentido, incluso dejando sin efecto retroactivamente la obligación de jugar estos minutos.

Por todo esto es que entendemos al encuentro de hoy como innecesario (al menos en este momento) y como un intento de disciplinar a cualquier club que se atreva a cuestionar algún aspecto institucional de la Liga.

Atentamente,

Comisión Directiva

Club Social y Deportivo General Pinto

