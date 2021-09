General Villegas vuelve a ser sede de una importante competencia de kayak a nivel nacional

Este martes se confirmó que el 22 de octubre se va a desarrollar el Campeonato Nacional Selectivo Máster organizado por la Federación Argentina de Canotaje (FAC) y el 23 y 24 del mismo mes el Campeonato Provincial de Canotaje organizado por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (FEBOCAK).

“Fue un gran esfuerzo haber podido construir la pista de canotaje porque hay muchísima gente que se dedica al remo y realmente es una alegría que el mes próximo van a poder desarrollar el deporte en General Villegas y con representaciones en el Campeonato de la Federación de Canotaje Argentina y por eso es agradecerles al igual que a la Provincia y por supuesto darles el aval del Municipio”, aseguró el Intendente Eduardo Campana.

En este sentido valoró que “poder hacer las clasificaciones nos empodera a nosotros y nos llena de orgullo porque Villegas cada vez tiene más cosas que ofrecer tanto en lo cultural, como también en lo deportivo y esto nos envalentona, nos empodera, nos llena de orgullo y nos va a hacer crecer”.

Por su parte la Directora de Deportes Sandra Heredia se mostró “feliz porque es una forma de mostrarnos y esto hace que nuestro deporte crezca, florezca y que se mantenga porque esperamos que hayan muchísimas pruebas más y que pase lo mismo con el Polideportivo, la pista de Atletismo, césped sintético de la cancha de Hockey y esa es la idea que los deportes sean jugados como corresponden y en los espacios que corresponden”.

Respecto a las competencias Sergio Sánchez de La Botera consideró que “va a ser un hecho bastante importante porque se va a realizar el Campeonato Argentino de Máster y clasificatorio para el Sudamericano (que se va a hacer en Uruguay) y además se va a poder unir a la tercera fecha de velocidad del FEBOCAK en días consecutivos, así que va a ser un evento muy importante para todo el canotaje nacional y provincial”.

“Se definió en muy pocos días, la verdad es que nos animamos, tenemos un grupo en La Botera que lo primero que hicimos fue apoyar y así se fue dando, tenemos ganas y queremos hacer las cosas bien”, agregó.

El presidente de la Asociación Argentina de Canotaje Hugo Cabral reveló que “cuando estaban construyendo la pista me acerqué a verla, he venido varias veces y conozco el lugar y cuando surgió el problema de ver dónde hacíamos el selectivo para el sudamericano la primera idea fue este lugar y me pareció excelente y la verdad que estoy muy contento que se pueda hacer acá”.

“La verdad que unir a la gente de Villegas para hacer este tipo de eventos es importantísimo y cuando ves que está todo el mundo alineado y se pone a disposición es mucho más fácil todo y hay mucha pasión”, añadió.

Por último, explicaron que “se estaba esperando la confirmación para que sea oficial y sacar la circular anunciando, porque también está en un lugar neurálgico y le queda más cerca a la gente del sur, del norte y no hay que hacer más de 2.000 kilómetros como antes que había que irse a Buenos Aires o La Plata para un torneo Argentino”.

