El Ejecutivo creó «General Pinto Telecomunicaciones S.A.U.» para instalar fibra óptica y brindar internet, banda ancha y video en el distrito

Es el primer paso concreto y legal para que General Pinto pueda acceder a estos servicios considerados básicos y fundamentales para la vida moderna, demostrado particularmente en tiempos de pandemia donde el trabajo remoto y sobre todo el dictado de clases mediante el uso de esta tecnología se ve dificultado por la carencia de un servicio de calidad especialmente en la ciudad cabecera y algunos de los pueblos que integran el distrito.

Esta es una idea que nació en la Gestión anterior de la que formó parte el actual intendente y constituye un proyecto que va camino a materializarse, incluso cuenta con la participación del actual Diputado Provincial Alexis Guerrera.

El municipio pretende el cableado de fibra óptica para contar con la estructura necesaria para la prestación de los servicios de internet, banda ancha y video de acuerdo a la exigencias actuales.

Para ello se considera indispensable la participación del municipio en la explotación, desarrollo, implementación y comercialización, pero ello se puede hacer únicamente contando con una figura jurídica societaria adecuada a tales fines, a efectos de llevar a cabo tan ambicioso proyecto.

Estos términos aparecen mencionados en el Proyecto de Ordenanza que acaba de ingresar al Honorable Concejo Deliberante que requiere aprobación para que el Ejecutivo abone el monto requerido ($ 100.000) para la suscripción e integración del capital constitutivo de «G.P.T. general Pinto Telecomunicaciones S.A.U.», nombre con el que se la denomina.

La Sociedad Anónima Unipersonal que contará con Acta Constitutiva y Estatuto, será inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En ella figuran como Presidente, Ariel Yapur; Vicepresidente, Alexis Guerrera, Síndico Titular, Sebastián Calatayud, Síndico Suplente, Hernán Valetti.

Algunos Artículos con los que se argumenta la Ordenanza son:

Estas sociedades contemplan la posibilidad que el Estado tome participación en empresas en cuyo desarrollo existe preponderante interés público o en las que el aporte de capital privado no satisface la prosperidad social. Son esenciales para la ejecución de obras y/o servicios o la prestación de éstos últimos cuando por las inversiones necesarias para la realización de las mismas, y la contraprestación por el uso del servicio no generan rentabilidad, y no seducen a los capitales privados a realizar dicha inversión.

Las necesidades de conectividad a internet de la población se presentan como la satisfacción de un verdadero derecho fundamental y esta cuestión no es ajena a la presencia del Estado.

La prestación de este servicio se encuentra íntimamente relacionada con el uso de las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) que han revolucionado la productividad y las relaciones sociales, constituyéndose en un recurso de enorme potencial que debe democratizarse para garantizar su alcance universal.

Uno de los ejemplos federales más claros actualmente en funcionamiento es ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales), CORASA (Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima), Corredores Viales S.A., entre otros.

La Municipalidad presta servicios básicos como alumbrado, barrido y limpieza, conservación de la red vial, etc. por lo que percibe una tasa, el hecho del tendido de fibra óptica y la implementación de equipos, exigirá luego su funcionamiento y ello representa una explotación comercial para lo que el municipio no está habilitado, dado que se encuentra exceptuado del gravámenes tales como el IVA, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, etc. En ese sentido el ENACOM, ente que regula las telecomunicaciones, no otorga las TIC al Estado (Nacional, Provincial o Municipal) sino exclusivamente a personas jurídicas.

El ente nacional a su vez otorga los llamados ANR (Aportes No Reintegrables) con los que se financiará el 100% de la obra, que al igual que las TIC se otorgan únicamente a las SAU (Sociedades Anónimas Unicas).

Cabe destacar que esta iniciativa es una de las primeras, si no la primera, que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, con el objeto de satisfacer una necesidad que la población viene padeciendo y reclamando, sin que haya habido respuesta que satisfaga la demanda.

Si el financiamiento prosperara, quizá para los últimos meses del año o los primeros del venidero, en principio la ciudad cabecera contaría con la infraestructura y equipos dispuestos para que inicie la prestación del servicio.

Independientemente qué empresa o particular afronte el negocio, el municipio garantiza la infraestructura para estos servicios entre los que aparece una internet de calidad, hoy presente pero no a la altura de las circunstancias.

Una vez aprobada la Ordenanza el proyecto continuará su camino hacia la aprobación de los $ 30.000.000 que demandaría su concreción.