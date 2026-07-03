JORGE MARTINEZ, SU FALLECIMIENTO. La historia dice que este fue el primer organizador en la pista de General Villegas, aquella primera reunión el 08 de Enero de 1981 sería el puntapié inicial para una de las pistas más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Por su libreta de anotaciones pasaron ejemplares como El Tonto e Ironía, también organizó carreras en Vedia, Los Toldos, Lincoln e Hilario Lagos entre otros tantos lugares.

A los 90 años falleció en su General Villegas donde estuviera varios años organizando reuniones. Nuestras condolencias a toda su familia, que en paz descanse Don Jorge.