Solidaridad y determinación: camionero evitó que a un colega se le quemara el camión por completo (VIDOE)

Un camión perteneciente a una empresa de transporte de Justiniano Posse se incendió este miércoles, cerca de las 11:45, cuando circulaba por la Ruta Provincial Nº 6 en dirección a Inriville, en el tramo comprendido entre Saladillo e Inriville.

El conductor advirtió humo en la unidad y decidió detener la marcha de inmediato. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a tomar la unidad.

Con rapidez, arrojó al costado de la ruta distintos elementos que llevaba en el interior —colchón, pertenencias y otros objetos— para evitar que el fuego se propagara.

(La imagen muestra al conductor de la unidad de la empresa CONTRINI que evito daños mayores)

Pero el dato saliente del episodio fue el accionar solidario de otro camionero, oriundo de Córdoba capital, que transitaba en sentido contrario.

Al ver el incendio, detuvo su vehículo, descendió y puso a disposición dos matafuegos de gran porte, que resultaron determinantes para que el chofer del camión siniestrado pudiera sofocar el foco ígneo.

Gracias a esa acción inmediata, las llamas fueron controladas antes de que consumieran la totalidad del vehículo. Minutos después arribaron los Bomberos Voluntarios de Inriville, quienes realizaron tareas de enfriamiento de la unidad. Una vez más, la rápida reacción y el compromiso de un trabajador del volante marcaron la diferencia. Sin ese gesto solidario, el camión seguramente hubiese tenido un destino mucho más grave, publicó el sitio Desde Monte Buey.