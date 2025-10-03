Pintense gana al término del 1° tiempo en Arenaza, con este resultado es el campeón del Clausura

En el marco de la última fecha del torneo Clausura, «el blanco» se impone por la mínima diferencia ante el local, Deportivo Arenaza.

El gol lo marcó con el empeine de su pie izquierdo, Samuel Barrera, con la casaca N°3, colando la pelota en el ángulo izquierdo a los 21 minutos.

Esta victoria, parcial, le otorga a Pintense 28 puntos, superando a su inmediato seguidor, el otro equipo de General Pinto.

Cabe destacar que si se diera un empate, el Clausura será de los pintenses. (imágenes capturas de la transmisión de INFO Lincoln)