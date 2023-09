Comisario Fernández: «Controlar, normalizar y educar el tránsito de motos y ciclomotores en General Pinto, ese es el objetivo»

Durante el fin de semana la Policía Comunal de General Pinto realizó una serie de procedimientos secuestrando varias motos y ciclomotores, luego que los vecinos reclamaran por ruidos molestos principalmente, y maniobras peligrosas. Situación que estaba resultando repetida y de apariencia incontrolable.

Por esa razón, luego de lo actuado, desde la comisaría se emitió un Parte de Prensa en el que se expresa:

«Demostrando el compromiso en tal sentido, personal de la E.P.S.C. Gral. Pinto, al mando de su cúpula, lleva a cabo un gran operativo tendiente a controlar, normalizar y educar el transito de motos y ciclomotores en el ejido urbano de este medio y localidades del partido.

Se solicita la colaboración a la comunidad en general y mas que nada a los padres de dichos jóvenes, como primer eslabón educador, la colaboración en tal sentido, a los efectos de evitar accidentes y demás situaciones penosas, uso de casco, evitar sacar a los mismos de su originalidad, caños de escape libre, cortes, poseer para la conducción y circulación seguro, carnet conductor, tarjeta verde y evitar ceder el uso y conducción a menores, etc.

Con el compromiso de todos, se puede lograr dicho objetivo.

A raíz de solicitudes recibidas por parte del vecino pintense, Personal policial de la Comunal, con Dependencias subordinadas (Granada, Iriarte y Germania), Monitoreo, radio estación y Grupo de la DDI Junín, con asiento en Pintó, llevo a cabo durante el fin de semana, en distintos horarios y lugares de la ciudad, importantes operativos prevencion y concientizacion vial, habiéndose labrado sendas infracciones (falta de casco, falta de chapa patente, secuestros de caños de escapes no originales, equipos de música instalados en rodados que emanan fuertes sonidos, fuera de los estándares normales, etc) y secuestro de vehículos y motos por falta de documentación, seguro, etc, en el marco de la Ley 24449», concluye el comunicado.

Por otra parte, el funcionario policial, remarcó que se solicita a los vecinos de todo el Partido que ante estas y/o cualquier situación fuera de lo normal, se comunique al 911, desde donde se da aviso de inmediato a un móvil policial.

