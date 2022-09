Los 5 mejores tipos de hosting para tu página web

La internet y los avances tecnológicos han creado un mundo con nuevas reglas que no conoce fronteras. En la actualidad, todo pasó alrededor del mundo digital y es casi imposible que algún negocio se encuentre apartado de dicho universo.

No importa si hablamos de grandes empresas, emprendimientos mixtos o puramente digitales, lo indiscutible es que para triunfar es necesario desarrollarse profesionalmente en la internet y nada mejor para lograrlo que una página web. Dicho esto, no podemos desemparentar el hecho de que para poder tener una página web que de una buena experiencia a sus usuarios, es necesario contar con un hosting que nos permita desarrollar el potencial de nuestro negocio

Hay cientos de opciones en el mercado del hosting México, pero, más allá de ello, en este artículo, vamos a contarte sobre los 5 mejores tipos de hosting disponibles para que puedas ver sus características y en un futuro poder decidir qué sistema de almacenamiento se ajusta más a tus necesidades.

Tipos de Hosting

La mayoría de empresas proveedoras de alojamiento ofrecen diferentes tipos de hosting web, ya sea servicios gratuitos o pagos, para las necesidades de diferentes clientes:

Hosting Compartido

Este tipo de alojamiento es una de las opciones más populares para la mayoría de las empresas pequeñas o blog personales, ya que el uso del servidor es compartido, lo que abarata significativamente los costos.

Pro: Costo bajo, servicio pre configurado y papel de control sencillo.

Contras: Poco control sobre la configuración del servidor.

Hosting en la Nube (Cloud)

El servicio en la nube, es actualmente una de las soluciones más confiables, ya que consta de un sistema por el cual, en caso de encontrar algún problema, automáticamente el tráfico de tu páginas se enruta a otro servidor.

Pro: Las fallas no afectan al sitio, poco tiempo de inactividad, se paga solamente por lo que se usa y no por todo y es el más escalable que otros tipos de hosting.

Contras: Los costos son difícil de presupuestar o estimar.

Hosting VPS

Las siglas VPS significan “virtual private server” (servidor virtual privado), pero aunque el nombre nos informe un uso privado, esto no quiere decir que no estemos usando un servidor compartido, sino que lo que vamos a tener es una partición de ese servidor para nuestro sitio web.

Pro: Espacio dedicado, aumento de tráfico, escalable y personalizable.

Contras: Costoso, requiere de conocimientos técnicos y únicamente se tiene una cantidad estricta de recursos y memoria.

Hosting WordPress

Este tipo de hosting, creado por la empresa WordPress, ofrece un servicio compartido, pero que se encuentra específicamente configurado para este tipo de sistemas y cuenta con múltiples plug-ins preinstalados para el manejo de la caché y la seguridad.

Pro: Bajo costo, user-fiendly, buen desempeño y acceso a plantillas personalizables y plug-ins.

Contras: Únicamente puede usarse para sitios de WordPress.

Servidor Dedicado

Como el nombre nos lo indica, este tipo de servicio de hosting web nos ofrece la posibilidad de contar con un servidor físico dedicado exclusivamente para nuestro sitio, absolutamente configurable y con soporte proporcionado por el proveedor. Ese tipo de servicio, por lo general, está orientado a empresas grandes que manejan un tráfico pesado.

Pro: Control total de la configuración, alta confiabilidad, rendimiento y varias opciones de seguridad.

Contras: Muy costoso y requiere de conocimientos técnicos.

