«Es injusto que un distrito que genera tanta riqueza esté en las condiciones que está» (AUDIO)

Este miércoles en la columna semana en la mañana de FM Peregrina (92.9), el Ing. Martín Videladorna, presidente del Centro de Ingenieros Astrónomos de General Villegas abordó un tema que generó en la audiencia inmediata repercusión; tanto, que más allá de las opiniones diversas, los oyentes no tardaron en mostrar su sospesa al oír la cantidad de dinero que anualmente genera el distrito en concepto de materia prima y que en estado puro se va en diferentes conceptos, regresando a cuenta gotas bajo el sistema coparticipación.

Si solamente se lograra regresar un 10% de todo mediante el aumento de la coparticipación o con industrias que generen productos a partir de los granos, la leche, etc, no solamente aumentaríamos el Presupuesto Municipal más del doble, sino que el distrito ya no carecería de servicios básicos como agua potable, gas natural, cloacas y luz eléctrica sostenible, algo con lo que cuentan algunos sectores de la ciudad cabecera.

A partir de una tesis recientemente concluida realizada por un Ingeniero Agrónomo que está en España, la que plantea crear mano de obra y valor agregado a partir de los productos primarios que se generan en General Villegas. La aceitera, prácticamente cerrada actualmente, es un ejemplo de ello.

Surgieron números, algunos estimados y otros oficiales, dado que desde los años 2006/2007 dejo de generar datos numéricos como lo hacia desde años anteriores el Estado a través de diferentes organismos. Hoy algunos datos surgen del ámbito privado, comenzó diciendo Videladorna.

Hay números que te paran los pelos porque mientras estamos viendo si hay dinero para tapar los pozos de la ciudad o hacer los caminos hacia Santa Eleodora o Santa Regina, decís no tienen derecho.

Gral. Villegas produce entre cereales, oleaginosas, leche, carne y algunos productos industriales (pocos, pero los hay), quesos y otros, alrededor de 450.000.000 de dólares por año.

Si ese monto se multiplica por 80 (valor aproximado del dólar oficial) el cálculo da 36.000.000.000 de pesos por año. Si eso se divide por la población, unas 30.000 personas según el último censo actualizado; da uno de los ingresos per cápita más altos del país.

La lógica está dada en que es un distrito muy extenso, con una gran producción y poca población (el número de habitantes está por debajo de los que viven en la villa 31).

Se debe tener en cuenta que el Presupuesto 2020 del distrito es de 1.600 millones.

Si nos llegara el 10% del monto que se produce ( $ 36.000.000) y se llevaran el 90% que se lo disputan Nación y Provincia, nos corresponderían 3.600.000 millones; más del doble del Presupuesto del partido de Gral. Villegas.

Si esos números se aplicaran durante 10 años llegaría un momento en que el intendente llamaría a las instituciones y expondría que habría asfaltado hasta Santa Eleodora, Santa Regina Villa Sauze, puse florcitas en las plazas, estoy haciendo 100 casas por año; les pediría que le digan qué más hace.

La plata está, el tema es ¿quién se la lleva?, el famoso tema de la distribución es absolutamente injusto.

Si miramos hacia atrás, nuestro sistema federal nos ubica en 1850 cuando los caudillos catamarqueños, riojanos, santafesinos peleaban con Buenos Aires porque la miseria en el interior era altísima y todo quedaba en el puerto. Hoy va todo al Gobierno central.

Cada camión de soja, de maíz que va a los puertos de Rosario o Bahía Blanca se lleva la riqueza, acá solo queda lo que cobró la gente por el trabajo, pero la gran parte de lo que genera ese camión no queda en el partido de Villegas.

En Estados Unidos es exactamente al revés, cada Estado maneja esos ingresos y le da un porcentaje a la Nación. Acá va todo a la nación y luego vuelve por coparticipación a las provincias y las provincias coparticipan a los municipios.

En Argentina va todo a papá y papá reparte entre los hijos, según el criterio y con un agregado argentino, la camiseta política del que está abajo; si sos amigo te doy más, si sos enemigo te doy menos.

Mientras ese tema que es terrible, no se solucione, lo demás es verso.

Las rutas que nos atraviesan están rotas, no tenemos gas natural, no tenemos luz, no tenemos cloacas, no tenemos agua potable, salvo en un pequeño sector dentro de la ciudad cabecera; nuestro nivel de vida es similar al de algunos países de África.

Se debe acarrear garrafas y tubos de gas que cuestan fortunas mientras que en las capitales la factura de gas no es tenida en cuenta porque los importes son muy bajos.

Revertirlo sería una quimera, estos números los intendentes los deben manejar, pero intentar cambiar algo sería pelear con políticos que son como leones muertos de hambre. El Gran Buenos Aires que se lleva todos los recursos del interior de las provincias debe ser deficitario teniendo en cuenta la relación ingreso y gasto, enfatizó.

El contundente análisis del Presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos, continuó haciendo foco en las carencias estructurales de la ciudad y los pueblos que integran este distrito, uno de los más grandes de toda la provincia; así fue que surgió la observación de lo largo del proceso entre que se licita una obra y comienza a trabajar la empresa, tales los casos del gasoducto que vendría desde La Pampa o la nueva Terminal de Ómnibus; en el primero los caños se encuentran acopiados en un predio sobre la ruta 33, en el segundo la obra a poco de ser terminada fue abandonada y el deterioro es considerable, por el paso del tiempo y sus consecuencias pero también porque su estado de abandono ha permitió que la mano del hombre haga lo suyo.

Los caños son útiles enterrados y con gas adentro, no apilados, la terminal requiere de una importante cantidad de dinero para volverla a su estado y luego continuar hasta terminarla. Quien no la concluyó debería tener que dar explicaciones por qué no pudo, puntualizó.

La nota que en su totalidad se encuentra publicada, aborda otros aspectos locales, regionales, productivos, políticos y estructurales que invitan al análisis.

Ya que generamos buena parte de la riqueza de la provincia de Buenos Aires solo pedimos lo básico para vivir mejor, fue una de sus frases sobre el final.

