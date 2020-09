Semana del Estudiante, virtual, en Gral. Villegas

Desde las Direcciones de Cultura y Deportes proponen festejar la semana del estudiante de manera virtual, sin importar la edad de los participante. Con esa premisas ambas áreas invitan a toda la comunidad a sumarse.

La propuesta es que cada día compartan los interesados en el Facebook / Instagram de Cultura y de Deportes la actividad que les gusta hacer: @culturavillegas @deportesvillegas #semanadelestudiante #primaveraencasa #quedateencasa

SABADO 19 Tik Tok: ¿Te gusta esta aplicación? ¡Envianos tu vídeo!

DOMINGO 20 Series y películas: plataformas como Disney+, Netflix, Prime Video, Movistar+ o HBO ofrecen todo tipo de contenidos para todas las edades. ¿Que estás viendo? ¿Que nos recomendás? Porque?

LUNES 21 Música: ¿Tocás algún instrumento? ¿Te animas a compartir tu música con nosotros? Sino recomendá tu canción preferida!!!

MARTES 22 Baile y ejercicio físico: a mover el esqueleto! Compartí tu vídeo haciendo una coreo… ¿no te animas a inventar una? Entra en YouTube, usa la palabra clave “ dance practice”, escoge tus canción favorita, apréndete la coreografía y nos envías tu video.

MIERCOLES 23 Cocinando: nunca es un mal momento para aprender a cocinar o para sorprender con algún plato. Desde recetas fáciles de repostería a más elaboradas, mostranos que estuviste cocinando esta cuarentena. Compartí fotos de tus elaboraciones y la receta.

JUEVES 24 Experimentando con el look: nuevos esmaltes de uñas, un peinado estrambótico, un corte de pelo improvisado, un tinte, o un nuevo vestuario a partir de prendas que ya no sirven. ¿Cual es tu nuevo look? ¿Cuál es tu look más bizarro? ¡Compartí tu foto!!

VIERNES 25 Leyendo: compartí una foto de tu libro favorito o el que estás leyendo, hacé un comentario para invitarnos a leerlo!

Escribiendo: te gusta expresarte con palabras? Compartí tus escritos, cuentos, poesías, relatos…

Dibujando y Pintando: Compartí tus retratos, paisajes, comics, dibujos o lo que hagas!!!

