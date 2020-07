La primera mujer en volar un helicóptero en el Ejército es de América

Natalia Cabistañ es una joven de América que este lunes se convirtió en la primer mujer en volar en helicóptero después de surgir del Colegio Militar y estar en las filas del Ejercito Argentino.

«Primero que nada quiero agradecer a la gente tantos saludos que me llegaron y agradecer a la audiencia (de Máster FM) por escucharme» comienza diciendo Natalia quien cuenta su historia y experiencia al medio periodístico de Rivadavia.

«Ingrese al Colegio Militar a la edad de 18 años, egrese con el grado de Sub Teniente del grado de Ingenieros y ahí decidi entrar a lo que es el mundo de la aviación. Entre a hacer el curso de Aviación en Ejercito y este año se me dio la posiblidad. Pedí para hacer el curso y llevo unas 38 horas de vuelo en helicoptero y por el control de vuelo me tocó hacer lo que se conoce como – vuelo solo – el día lunes 20».

Natalia quien es hija de Juan José Cabistañ y Nancy Pujol nació y vivió en América hasta los 6 años y luego se radicó con su familia en Trenque Lauquen donde completo sus estudios primarios y secundarios.

La primea mujer en volar un helicóptero en el Ejército

El lunes cuando completó su primer vuelo en soledad, la jóven se convirtió en la primer mujer surgida de las filas del Ejercito Argentino en volar un helicoptero y Natalia lo cuenta «En Aviación de Ejercito todavía no hay mujeres aviadoras, esto significa que sean egresadas del Colegio Militar y que tengan las posibilidad de haber hecho el curso en este caso de Piloto de Helicoptero entonces si me estaría convirtiendo en la primera en hacer este vuelo sola».

Natalia cuenta que todavía no se recibió, que le restan 40 horas de vuelo más para terminar el curso pero «el primer paso importante ayer se pudo concretar»

Una historia de vida

«Soy oriunda de América y a la edad de 6 años por motivos de trabajo de mis padres me mudo a Trenque Lauquen donde viví hasta los 18 años. A esa edad decidí ir al Colegio Militar de la Nación ya que primero debía hacer la carrera y recién ahí poder pedir el curso de Aviación de Ejercito que es lo que estoy viviendo ahora».

Consultada por el periodista Ricardo Novo sobre si siempre tuvo la idea de volar, la joven expresa»La verdad que es un sueño que tengo de chica, veía en las películas a chicas de otras nacionalidades que volaban y yo quería estar ahí, quería vestirme de verde y poder volar lo que sea. Me dedici por el helicóptero que es de lo más versátil, de lo más táctico porque cuando egrese del Colegio Militar no tenía ni idea del mundo de la aeronaútica, así que con la ayuda de mis instructores pude ir viendo que era lo que quería hacer».

Salvar a mucha gente

«La principal causa en mi decisión es poder salvar a gente, hacer vuelos sanitarios, poder rescatar gente que es para lo que nos preparamos» dice la piloto quien agrega que en el «vuelo solo» salío a hacer un vuelo por Capital Federal.

Un día en Campo de Mayo

Natalia cuenta que vive en Campo de Mayo «Soy cursante, tengo materias teóricas y la parte de práctica que serían los patronones de vuelo.También dentro de las materias teóricas encontrás metereología, tránsito aereo, las materias prácticas con la parte de vuelo militar y el vuelo práctico con los patrones desde lo básico hasta lo más avanzado que sería al finalizar el curso».

La familia

«Es un sueño que también es por ellos que tengo la fortaleza para seguir en viaje y poder llegar a la meta que todo ser humano tiene que es cumplir sus sueños. Ellos saben lo importante que son para mi, un pilar fundamental para esto. Nada hubiera sido posible sin el apoyo de mis papás, de mis hermanos que están siempre detrás mío con mis altas y bajas».

En el final Natalía deja su mensaje sumamente positivo «La igualdad de género siempre está, en el día a día se pueden hacer grandes cambios. Yo llegue hasta donde llegué con esfuerzo nadie me regalo nada pero se puede. Quiero decirle a todas las chicas que lo que se propongan se puede lograr». (Fuente Máster News y Diario Líder)

